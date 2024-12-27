«Автотор» завершил монтаж оборудования первой очереди на новом заводе электронных систем управления

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В режиме пусконаладки запущены линии: поверхностного монтажа печатных плат производительностью 260 000 компонентов в час с 3D контролем нанесения паяльной пасты; линия выводного монтажа, где применятся селективная и волновая пайка с использованием современного оборудования ведущих производителей, общая производительность — до 6 000 компонентов в час; линии сборки электронных устройств.

Завод будет производить электронные блоки управления для автомобилей. На первом этапе планируется наладить выпуск телематических систем, устройств с функцией вызова экстренных оперативных служб, блоков управления электронной системой динамической стабилизации автомобиля, а также силовую электронику для электротранспорта. Оборудование для завода было приобретено при поддержке Фонда развития промышленности.

Мощности нового завода позволяют выпускать до 1 миллиона изделий в год. В настоящее время уже подписаны контракты на поставку устройств для системы ЭРА-ГЛОНАСС и блока телематики, которые планируется использовать для оснащения части модельного ряда автомобилей, выпускаемых на заводе «Автотор». Производство электронных систем управления открывает новые возможности по углублению локализации. На предприятии будет работать 96 человек. Общая площадь завода: 4 880 м².

Вся продукция проходит 100-процентный контроль качества — визуальный и на автоматической оптической инспекции Mirtec, рентген (X-ray), а также внутрисхемное и функциональное тестирование. Все операции фиксируются в программе, которая отслеживает каждую операцию с привязкой к точному времени и ответственному сотруднику.

Выход на производственные мощности первой очереди завода электронных систем управления запланирован на первый квартал 2025 года.

В рамках исполнения обязательств по дополнительному соглашению к действующему специальному инвестиционному контракту между Министерством промышленности РФ, Правительством Калининградской области и ООО «Автотор Холдинг» в регионе реализуется инвестиционная программа по созданию заводов по производству: тяговых электродвигателей, тяговых батарей, редукторов, электронных систем управления, двигателей внутреннего сгорания, систем выпуска отработавших газов, автомобильных сидений, пластмасс, оборудования и оснастки, автомобильных компрессоров кондиционера, компактных электромобилей, в том числе для маломобильных групп населения, технических средств реабилитации для инвалидов, а также собственное литейно-механическое производство, включающее завод цветного литья с механической обработкой и завод чёрного и стального литья с механической обработкой.

«Автотор» говорит о себе как о крупнейшем предприятии обрабатывающей промышленности Калининградской области. Его основали в 1994 году. В мае 1997 года компания первой в России начала выпуск автомобилей иностранных брендов. Она обеспечивает занятость более 30 тысяч человек, в том числе на смежных производствах.

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