Пять новых электровозов переменного тока 2ЭС5К пополнили локомотивное депо

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Пять новых электровозов переменного тока 2ЭС5К пополнили Эксплуатационное локомотивное депо Кандалакша.

В депо отмечают, значительное обновление подвижного состава станет важным шагом вперед в повышении эффективности и надежности перевозок, увеличит их объемы и улучшит условия труда. В ближайшее время в депо поступят еще 16 локомотивов, что позволит увеличить приписной парк до 141 сплотки электровозов.

На сегодняшний день «Ермаки» разной составности — самая массовая выпускаемая серия отечественных грузовых электровозов. Эти локомотивы трудятся на Забайкальской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Октябрьской, Дальневосточной, Южно-Уральской, Горьковской железных дорогах и составляют основу приписного парка 12 локомотивных депо. Помимо России, электровозы этой серии работают также на Украине и в Узбекистане.

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