КМЗ передал заказчику обстановочное судно «Кречет» проекта 3050.1А

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Обстановочное судно «Кречет» проекта 3050.1А, построенное Кингисеппским машиностроительным заводом в рамках федерального проекта «Внутренние водные пути» госпрограммы РФ «Развитие транспортной системы», пополнило флот Волго-Донского бассейна. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Суда проекта 3050.1А предназначены для обслуживания плавучих и береговых знаков судоходной обстановки, контроля глубин судового хода, буксировки барж методом толкания водоизмещением не более 400 тонн.

Судно оборудовано современными системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, современными средствами связи и навигации.

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