Предприятие Роскосмоса ведёт производство модернизированной ракеты-носителя «Ангара-А5М»

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На производственных площадках Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») активно идёт производство модернизированной ракеты-носителя тяжёлого класса «Ангара-А5М».

Специалисты Центра Хруничева ведут изготовление деталей и узлов для первых двух лётных ракет-носителей «Ангара-А5М», а также стендовых образцов для испытаний и отработки современных технологий изготовления ракет.

Модернизация ракеты-носителя «Ангара-А5» необходима для повышения её энергетических характеристик под выведение тяжелых космических аппаратов, модулей Российской орбитальной станции и пилотируемых космических кораблей. Усовершенствование ракеты достигается за счёт её комплектации новыми двигателями РД-191М с увеличенной тягой и современной бортовой аппаратурой, а также применения новых технологий при изготовлении основных конструктивных элементов с улучшенными весовыми характеристиками относительно конструкции штатной версии «Ангары-А5».

В связи с этим на производственных площадках Центра Хруничева осваиваются новые технологические процессы — это ротационная вытяжка, зеркальное фрезерование панелей обечаек и фрикционная сварка. Специалисты начали отработку нового типа сварки на стендовых образцах отсеков и баков ракеты. Также ведётся работа по созданию новых облегченных вафельных панелей.

Производственный персонал предприятия в тесном взаимодействии с конструкторами и технологами продолжает отрабатывать конструкторскую и технологическую документацию, наращивается заготовительное и механосборочное производство. Уже освоен полный цикл изготовления панелей обечаек для баков первой лётной ракеты-носителя «Ангара-А5М». В омском филиале Центра Хруничева — Производственном объединении «Полёт» также ведутся работы по дооснащению контрольно-испытательной станции для приёма и проведения электрических испытаний модернизированной «Ангары-А5».

В 2025 году начнётся сборочно-сварочный этап изготовления ракет-носителей «Ангара-А5М».

Лётные испытания первого опытного образца ракеты-носителя «Ангара-А5М» на космодроме Восточный запланировано провести совместно с испытательным запуском макета пилотируемого транспортного корабля нового поколения. Программа испытательного пуска направлена на подтверждение спасения экипажа пилотируемого корабля при возникновении нештатных ситуаций с ракетой-носителем в зоне максимальных скоростных напоров. После отделения возвращаемого аппарата корабля, предназначенного для размещения космонавтов, при отработке системы аварийного спасения ракета-носитель должна будет продолжить полёт для приведения отделяющихся блоков первой ступени в штатные районы падения.

Ракета-носитель «Ангара-А5М» будет выполнять задачи транспортного обеспечения при создании и эксплуатации Российской орбитальной станции, выводить космические аппараты тяжёлого класса на геостационарную и геопереходную орбиты, что значительно расширит возможности российской космической отрасли.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

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