Строительство проекта ДГП-2 в Тобольске: май-июнь 2025 года

Лето — активный сезон работ на главном инвестиционном проекте тобольской промышленной площадки СИБУРа:как большой конструктор, собран один из факелов; внутри здания гранулирования идёт сборка и отладка экструзионного оборудования; идут врезки технологических трубопроводов ДГП-2 в действующие производства. А ещё на площадке строят новую градирню и логистический комплекс. Прогресс проекта составляет 56%, а все подробности по статусу проекта смотрите в ролике.

Строительство ДГП-2 стартовало в августе 2023 года. После запуска это будет одна из самых больших единичных мощностей по производству полипропилена в мире — 570 тыс. тонн в год, а Россия войдет в ТОП-5 мировых производителей полипропилена.

На новом производстве, помимо традиционных марок, будут выпускать и такие, которые ранее не производились в стране — для строительства, автомобилестроения, товаров народного потребления, медицины.

Для экономики Тюменской области и города Тобольска проект принесет дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, а также более 390 высокотехнологичных рабочих мест, более 2000 рабочих мест будет создано в смежных отраслях.

Ознакомиться с ходом реализации проекта можно в статьях:

— В Тобольске на ЗапСибНефтехиме-2 началась заливка фундамента под ДГП-2

— Строительство комплекса по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске

— Комплекс по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске готов на треть

— На комплекс по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске началась доставка оборудования

— СИБУР доставил в Тобольск всё крупнотоннажное оборудование на завод ДГП-2

— На площадке ДГП-2 в Тобольске установлены главные ректификационные колонны

— Проект ДГП-2 в Тобольске готов на 50%

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