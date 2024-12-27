В Липецке открыли новый мост на Восточном обходе областного центра

В Липецкой области состоялся запуск движения по мосту на Восточном обходе Липецка. Это завершающий участок кольцевой автодороги между Казинкой и трассой Липецк-Грязи.

У путепровода разные виды опор — для мелководной и глубоководной частей переправы. А мостовое полотно имеет плавный изгиб, обусловленный рельефом. Переправа оборудована системой водосбора с фильтрацией сточных вод для защиты водоёма от загрязнения.

На четырёх километрах автодороги и 1,5 километра съездов с дорожной развязки в месте пересечения с трассой Липецк-Грязи толщина покрытия составляет почти метр — песчаный подстилающий слой, геосетка, щебень и три слоя асфальтобетона. До укладки этих слоёв подрядчику пришлось выполнить ещё и большой объём незапланированных земляных работ: почти по всей длине объекта меняли грунт основания на глубину до 3,5 метра. Природный оказался тиксотропным: он разжижался при механическом воздействии.

На подъезде к мосту в Казинке сделали пешеходный переход и дорожки к нему. На переправе и в черте населённого пункта вдоль новой дороги смонтировали линию освещения. На другом берегу участок стыкуется с отрезком Восточного обхода, построенным в 2020-2022 годах. Это ещё восемь километров новой дороги до трассы Орёл-Тамбов и две транспортные развязки — в местах пересечения с федеральной трассой и с дорогой на Ярлуково. Общая длина второй очереди Восточного обхода — почти 12 километров. Общая стоимость строительства — более 3 млрд рублей. Это самый крупный дорожный проект региона за последние 10 лет.

Строительство второй очереди Восточного обхода областного центра стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». В 2023-2024 годах возводили 360-метровый мост через Матырское водохранилище, а также строили двухполосную дорогу от переправы до грязинской трассы.

https://xn--80a...p1ai/news/15644

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