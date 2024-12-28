d-tatarinov 28 декабря 2024, 10:43 Судостроение и судоходство
На Самусьской судоверфи произведена закладка баржи проекта RDB 66.68MСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На Самусьской судоверфи произведена закладка баржи проекта RDB 66.68M для АО «Северное речное пароходство».
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА:
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