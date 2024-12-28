«КАМАЗ» поставил в Воронежскую область 15 новейших автобусов КАМАЗ-4280-F5 Вега

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Партия КАМАЗ Вега уже поступила в распоряжение перевозчика ООО «НТК». Планируется, что поставленные автобусы заменят устаревшую технику на пригородных маршрутах № 312а и № 312д, которые связывают Новую Усмань с Воронежем. Новый транспорт приобретён по программе льготного лизинга с привлечением средств ФНБ.

Городской автобус КАМАЗ Вега является новинкой в продуктовом портфеле компании. Модель впервые была представлена широкой публике в рамках Международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans 2023. Автобус имеет современный экстерьер и просторный салон. Задняя подвеска — пневматическая, что позволяет эксплуатировать технику в различных российских условиях. Также среди преимуществ — наличие современных систем безопасности, надёжность и ресурс основных узлов и агрегатов. Низкие эксплуатационные расходы и наличие запасных частей в России делают КАМАЗ Вега ещё более привлекательным для российских перевозчиков. К тому же при соизмеримых габаритных размерах с ближайшими конкурентами у автобуса КАМАЗ 8.5 м выше управляемость и меньший радиус разворота. По желанию заказчика возможна оригинальная покраска кузова автобуса. Общая пассажировместимость — 65 человек, мест для сидения — 19 плюс два откидных сиденья и место для инвалида-колясочника.

Новинка поступила в продажу в сентябре 2024 года. Воронежская область стала первым российским регионом, получившим крупную партию КАМАЗ-4280-F5 Вега.

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