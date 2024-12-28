В Москве открылись три новые станции Троицкой линии метро

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Первую тройку станций Троицкой линии от «Новаторской» до «Генерала Тюленева» запустили еще в сентябре. Сегодня же открылся второй участок из трех станций — «Корниловской», «Коммунарки» и «Новомосковской», которые продлили линию дальше в Новую Москву.

С раннего утра сотрудники метро готовили каждую станцию к открытию, а у входа на «Корниловскую» выстроились первые пассажиры и журналисты.

Сейчас новые станции уже есть на виртуальной карте метро и по продленной линии уже ходят поезда.

В перспективе Троицкая линия должна дотянуться до самого Троицка. С другой стороны уже сейчас прокладывают отрезок в центр: конечной там станет станция «ЗИЛ», где можно будет пересесть на МЦК (и Бирюлевскую линию, которая еще не готова).

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