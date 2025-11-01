В Москве дан старт проходке левого перегонного тоннеля от действующей станции «Щелковская» до будущей станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро.

Тоннелепроходческому механизированному комплексу (ТПМК) Herrenknecht S-771 «Галина» диаметром шесть метров предстоит проложить 1,68 километра. Тоннель пройдет под проезжей частью Уральской и Уссурийской улиц, площадью Белы Куна и вдоль Гольяновского пруда. Начало проходки правого перегонного тоннеля запланировано на февраль 2026 года.

Длина нового участка Арбатско-Покровской линии составит 2,6 километра. Конечная станция «Гольяново» будет расположена вдоль Уссурийской улицы на пересечении с улицами Сахалинской и Хабаровской.

Станция проектируется с островной платформой и двумя подземными вестибюлями с выходами на обе стороны Уссурийской улицы.

С 2013 года ТПМК «Галина» проложено около 13,4 километра тоннелей московского метро, в том числе левый перегонный тоннель от станции «Тропарево» до станции «Румянцево» Сокольнической линии, правый перегонный тоннель от станции «Озерная» до станции «Мичуринский проспект» Солнцевской линии, правый перегонный тоннель от т. 5.2 до станции «Лефортово» и от станции «Лефортово» до станции «Авиамоторная» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ), правый перегонный тоннель от станции «Лианозово» до станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии.

В Гольянове расположено крупное научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос», производящее системы навигации космических аппаратов. Поэтому дизайн интерьеров новой станции планируется посвятить космической тематике, а главным отделочным материалом будет российский металл высокого качества.

Вестибюли будущей станции оформят в футуристическом стиле с применением четких геометричных форм и сделают максимально удобными для пассажиров.

В результате свыше 160 тысяч жителей одноименного района смогут тратить вдвое меньше времени на поездки по городу. Время в пути до БКЛ сократится почти в два раза (с 40 до 25 минут), а до Московского центрального кольца (МЦК) — в 1,5 раза (с 30 до 20 минут). Нагрузка на станцию метро «Щелковская» снизится на 30 процентов.

Арбатско-Покровская линия длиной более 45 километров с 22 станциями — одна из самых протяженных радиальных веток московского метро. Она связывает 14 районов с общим населением 1,5 миллиона человек. Ежедневно ей пользуются свыше 700 тысяч пассажиров, которых перевозят 86 составов типа «Русич». Минимальный интервал движения в час пик составляет одну минуту 40 секунд.