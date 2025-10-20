В Москве дан старт проходке левого перегонного тоннеля от действующей станции «Новомосковская» до будущей станции «Сосенки» Троицкой линии метро.

Наряду со строительством Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, южный участок Троицкой линии является приоритетным объектом московской программы метростроения, рассчитанной до 2030 года. Всего в ближайшие пять лет в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 30 новых станций.

В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый южный участок Троицкой линии метро протяженностью около 17 километров. Ветка станет крупнейшим радиусом за МКАД и основой транспортного каркаса ТиНАО

Южный участок Троицкой линии длиной 16,8 километра пройдет вдоль Калужского шоссе — от Коммунарки до Троицка. В его составе будет шесть новых станций метро:

— «Сосенки» — вблизи одноименной деревни, на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда № 7032;

— «Ракитки» — в районе пересечения Летовской улицы с улицей Летовского Ополчения, недалеко от парка «Летова тропа» и школы «Летово»;

— «Десна» — вблизи одноименной деревни, на пересечении Центральной улицы и шоссе Ракитки;

— «Кедровая» — рядом с жилым комплексом «Новые Ватутинки», на пересечении Калужского шоссе и 1-й Нововатутинской улицы;

— «Ватутинки» — вблизи одноименной деревни, рядом с жилым комплексом «Ватутинки Парк», на пересечении Калужского шоссе и проспекта Славского;

— «Троицк» — на территории Троицкого института инновационных и термоядерных исследований.