В Москве началось строительство второго этапа Троицкой линии метро
В Москве дан старт проходке левого перегонного тоннеля от действующей станции «Новомосковская» до будущей станции «Сосенки» Троицкой линии метро.
Наряду со строительством Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, южный участок Троицкой линии является приоритетным объектом московской программы метростроения, рассчитанной до 2030 года. Всего в ближайшие пять лет в Москве планируется ввести в эксплуатацию около 30 новых станций.
В 2029 году Коммунарку и Троицк соединит новый южный участок Троицкой линии метро протяженностью около 17 километров. Ветка станет крупнейшим радиусом за МКАД и основой транспортного каркаса ТиНАО
Южный участок Троицкой линии длиной 16,8 километра пройдет вдоль Калужского шоссе — от Коммунарки до Троицка. В его составе будет шесть новых станций метро:
— «Сосенки» — вблизи одноименной деревни, на пересечении Калужского шоссе и Проектируемого проезда № 7032;
— «Ракитки» — в районе пересечения Летовской улицы с улицей Летовского Ополчения, недалеко от парка «Летова тропа» и школы «Летово»;
— «Десна» — вблизи одноименной деревни, на пересечении Центральной улицы и шоссе Ракитки;
— «Кедровая» — рядом с жилым комплексом «Новые Ватутинки», на пересечении Калужского шоссе и 1-й Нововатутинской улицы;
— «Ватутинки» — вблизи одноименной деревни, рядом с жилым комплексом «Ватутинки Парк», на пересечении Калужского шоссе и проспекта Славского;
— «Троицк» — на территории Троицкого института инновационных и термоядерных исследований.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- На сегодняшний день это уже третье депо на БКЛ, причем оно одно и...ц Генерала Дорохова и Верейской на участке площадью 15,7 гектара.
- За 2023 год столичный метрополитен получил 360 инновационных вагонов &...анции «Деловой центр», так и по основным путям линии.
- 11 марта 2024 г. состоялся торжественный запуск первого поезда новой с...зда, из которых 448 будут использоваться на Замоскворецкой линии.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0