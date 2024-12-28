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sergey k 28 декабря 2024, 16:33 Транспорт, спецтехника и логистика

Завершены поставки автобусов по ФНБ-проекту

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 © t.me

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала в 43 региона страны 4453 ед. автобусов разных классов. Это больше плана проекта, предусматривающего поставку 4130 ед. транспорта.

Новый транспорт уже выходит на линии, обеспечивая комфорт ежедневных поездок.

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Источник: https://t.me/ao_gtlk/2423

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