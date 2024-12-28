Завершены поставки автобусов по ФНБ-проекту

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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) передала в 43 региона страны 4453 ед. автобусов разных классов. Это больше плана проекта, предусматривающего поставку 4130 ед. транспорта.

Новый транспорт уже выходит на линии, обеспечивая комфорт ежедневных поездок.

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