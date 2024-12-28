В Самару приехали более 300 новых низкопольных автобусов

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В среду, 1 января, в Самаре начнут свою работу более 300 новых автобусов.

Весной 2025 года в областной столице планируют провести следующий этап обновления автобусного парка. Также в городе запустят новые маршруты до Южного города и Крутых Ключей. На следующем этапе в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске рассчитывают запустить новые транспортные контракты.

Также в ближайшее время в Самару планируют доставить несколько новых моделей трамваев. Из Санкт-Петербурга привезут «Витязей», а с завода в Твери прибудут «Львята».

© n1s1.hsmedia.ru

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