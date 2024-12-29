Еще 14 модернизированных поликлиник открыты в Москве

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Уже почти 300 зданий столичных организаций здравоохранения работают по новому стандарту.

В новых и обновленных зданиях просторные светлые холлы, удобные зоны ожидания, современное оборудование и цифровые технологии. Все это делает посещение поликлиник более комфортным.

Во время реконструкции здания не просто ремонтируются, а фактически перестраиваются. От прежних медучреждений, по сути, остаются только наружные стены. Вся «начинка» в них — новая: коммуникации, фасады, отделка, оборудование. В ходе ремонта строители полностью меняют планировку помещений. В поликлиниках оборудуют удобные зоны ожидания для пациентов, комнаты отдыха для медиков.

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