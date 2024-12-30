На «Окской судоверфи» состоялась приемка сухогруза «Конструктор Егоров» проекта RSD71

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На «Окской судоверфи» 26 декабря 2024 года состоялась техническая приемка первого сухогруза новой серии проекта RSD71 «река-море» плавания «Конструктор Егоров».

Напомним, сухогруз был заложен на предприятии 21 октября 2021 года и строится для судоходной компании «Волжское пароходство». Церемония спуска на воду состоялась 25 октября 2023 года. Проект RSD71 разработан Морским инженерным бюро.

Судно названо в честь основателя Морского инженерного бюро, доктора технических наук, проектировщика судов и идеолога отечественного судостроения Геннадия Вячеславовича Егорова, который скоропостижно скончался 30 мая 2021 года.

RSD71 — новый проект сухогрузного судна типа «река-море» в истории отечественного судостроения и впервые реализуется в Нижегородской области. Основное преимущество теплохода проекта RSD71 перед судами других современных проектов — его универсальность, гарантирующая эффективную работу сухогруза как в море, с дедвейтом 7170 тонн, так и в реке, дедвейт 4380 тонн.

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