Завершено строительство сухогруза «Борис Королев» проекта RSD71
Судно построено на «Окской судоверфи» по проекту «Морского инженерного бюро СПБ» для АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».
На новый сухогруз выдан комплект классификационных документов Российского морского регистра судоходства.
Судно смешанного «река-море» плавания завершает серию из четырех судов проекта RSD71, предназначенных для транспортировки генеральных и навалочных грузов.
Сухогруз назван в честь Бориса Алексеевича Королева (1909-2010), советского и российского кардиохирурга, доктора медицинских наук, профессора, академика АМН СССР, Героя Социалистического Труда, сообщает РМРС.
Напомним, основное преимущество теплохода проекта RSD71 перед судами других современных проектов, в том числе RSD59, — его универсальность, гарантирующая эффективную работу сухогруза как в море, с дедвейтом 7170 тонн, так и на реке с дедвейтом 4380 тонн. Длина судна — 120 м, что позволяет расширить номенклатуру портов погрузки и выгрузки.
ТТХ проекта RSD71
Дедвейт (т) 7173 (4395)
Длина габаритная (м) 120
