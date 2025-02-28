Завершено строительство головного судна проекта RSD71 «Конструктор Егоров»

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Комплект документов на класс Российского морского регистра судоходства выдан на головное судно проекта RSD71 27 февраля 2025 года.

Судно построено на «Окской судоверфи» для АО «Судоходная компания «Волжское пароходство».

Судно предназначено для транспортировки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), 20- и 40-футовых контейнеров, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, а также опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и грузов категории «В» в соответствии с МК МПНГ.

Сухогруз отвечает повышенным экологическим требованиям ИМО по выбросам в атмосферу. Его двигатели оборудованы системой очистки выхлопных газов для уменьшения выбросов окислов азота (NOx) и соответствуют требованиям международной конвенции МАРПОЛ.

Новый сухогруз открывает собой серию, которая является продолжением проекта RSD59. Закладка судна состоялась 21 октября 2021 года. Напомним, на верфи строится несколько судов этого проекта. Генеральный проектант судов — «Морское инженерное бюро-СПБ». Разработчик рабоче-конструкторской документации — компания «Р-Флот. Проектирование».

Судно названо в честь основателя МИБ, выдающегося конструктора, профессора, доктора технических наук, идеолога отечественного судостроения Геннадия Егорова, по проектам которого на класс РС было построено более 100 судов, сообщает РМРС.

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