70 новых тракторов привезли в Челябинск

© pchela.news

В Челябинск привезли технику для уборки внутриквартальных дорог, подъездных путей к контейнерным площадкам, а также в скверах и парках.Техника поступила в распоряжение районных администраций. Новая техника оснащена всем необходимым навесным оборудованием для всесезонной работы.

© pchela.news

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