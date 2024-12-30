стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
Великоросс 30 декабря 2024, 13:15 Транспорт, спецтехника и логистика

70 новых тракторов привезли в Челябинск

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © pchela.news

В Челябинск привезли технику для уборки внутриквартальных дорог, подъездных путей к контейнерным площадкам, а также в скверах и парках.Техника поступила в распоряжение районных администраций. Новая техника оснащена всем необходимым навесным оборудованием для всесезонной работы.

 © pchela.news

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: https://pchela.news/news/detail/415...tps%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch

Челябинск
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,