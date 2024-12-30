Во второй половине декабря 2024 года в медучреждения регионов РФ поступили новые автомобили

Во второй половине декабря 2024 года автопарк медучреждений регионов России пополнился новыми служебными машинами.

25 декабря 2024 года состоялась торжественная передача 43 транспортных средств на базе Lada Granta Лифтбек медучреждениям Башкирии.

Всего для региона было приобретено более 400 автомобилей и передвижных медицинских комплексов. На 2025 год запланировано приобретение еще 99 медицинских авто.

На торжественной церемонии представитель администрации рассказал, что в последние годы в республике было открыто более 700 фельдшерско-акушерских пунктов.

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19 декабря 2024 года медучреждениям Хабаровского края были переданы 20 новых автомобилей марки «LADA», приобретенные в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость приобретения автомобилей «LADA Granta» и «LADA Granta Cross» составила 24,5 миллиона рублей.

17 декабря 2024 года автопарк 24 медучреждений Волгоградской области пополнили 36 новых автомобилей «Лада Гранта».

С 2021 года больницы и поликлиники Волгоградской области пополнили 210 санитарных машин. До этого регион получил более 400 карет скорой помощи. На 2026-2030 годы запланирована покупка еще 448 автомобилей и 14 передвижных мобильных комплексов.

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18 декабря 2024 года медучреждения Удмуртии получили 24 новых санитарных автомобиля «Нива Тревел». В 2022-2023 годах медучреждениям региона были переданы 177 служебных машин. Сообщается, что парк медучреждений Удмуртии полностью обновлен.

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27 декабря 2024 года городская больница скорой медицинской помощи (БСМП) в Ростове получила 46 новых автомобилей скорой помощи.

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20 декабря 2024 года медучреждения Алтайского края получили 22 новых автомобиля СМП.

Стоимость покупки, осуществленная за счет средств краевого и федерального бюджетов, составила 99 миллионов рублей.

Всего за последние шесть лет медучреждения края получили 241 автомобиль скорой помощи, 268 новых машин неотложной медпомощи.

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26 декабря 2024 года медучреждениям ХМАО были переданы 30 служебных автомобилей повышенной проходимости, предназначенные для отдаленных населенных пунктов округа.

Новые транспортные средства будут задействованы для обеспечения выездной работы мобильных медицинских бригад, оказания медицинской помощи на дому, доставки пациентов к месту оказания медицинской помощи, а также доставки биоматериала, медикаментов и расходных материалов.

18.12.2024 года Липецкая область получила 11 новых машин скорой помощи.

Машины приобретены за счет средств областного бюджета, на эти цели было выделено более 75 миллионов рублей. Полученные автомобили относятся к классу В, предназначены для оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки и проведения терапии до приезда в больницу.Машины оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ, ингаляционного наркоза, аспираторами и другим современным оборудованием.

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Медучреждения Забайкальского края получили семь автомобилей для выездов в отдаленные села к пациентам и экстренной госпитализации, перевозки лекарств или биологического материала.

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