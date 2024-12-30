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Великоросс 30 декабря 2024, 17:41 Производство

Ставропольский завод выпустил новую модель сельхозтехники

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 © gritan.com

Расположенный в Невиномысске завод полного цикла по производству сельхозтехники Гритан, выпускающий 13 моделей техники для посевных и уборочных кампаний, разработал новую модель полуприцепа-навозоразбрасывателя ППН-243 грузоподъемностью 24 тонны и весом 11450 кг, которая предназначена для измельчения и разбрасывания органических твердых удобрений (навоз, торф, компост), а также твердых сыпучих материалов (известь, мел, доломитовая мука).

Новая модель полуприцепа с цельносварным кузовом, толщина бортов которого 3 мм, успешно прошла испытания на полях Кубани, а именно в Новопокровском районе Краснодарского края. Полуприцеп прошел испытания на внесении тяжелого влажного навоза на площади порядка 15 га, при этом выдерживалась норма внесения 70 т/га, ширина разбрасывания составляла от 12 до 15 метров.

 © gritan.com

 © gritan.com

 © gritan.com

 © gritan.com

 © gritan.com

Ранее заводом освоен выпуск семи моделей полуприцепов и разбрасывателей.

1. Полуприцеп-самосвал (с выгрузкой назад) ПС1-300

 © gritan.com

2. Сменный кузов разбрасыватель СКР-300.

 © gritan.com

3. Полуприцеп-накопитель-перегрузчик ПНП-301

 © gritan.com

4. Полуприцеп-накопитель-перегрузчик ПНП-401

 © gritan.com

5. Полуприцеп-накопитель-перегрузчик свеклы ПНПС-450

 © gritan.com

6. Полуприцеп-самосвал ПСЗ-200

 © gritan.com

7. Полуприцеп универсальный ППУ-200

 © gritan.com

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Источник: https://gritan.com/pricepy-i-razbrasyvateli

Ставропольский край
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