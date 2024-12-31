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Великоросс 31 декабря 2024, 19:23 Видеоблог

Итоги 2024: все победы и достижения России. Полный разбор

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

2024 год запомнится большим количеством достижений России в самых разных сферах — в науке, технике, экономике, производстве и в области инфраструктурных проектов. Миллионы людей самоотверженно трудились, и сегодня в традиционном итоговом выпуске мы расскажем о главных победах страны, которые определят нашу жизнь на годы и десятилетия. Поехали!

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