Российский завод выпустил новую модель зерновоза

Машиностроительный завод БОНУМ, являющийся производителем емкостно-наливной техники, поставщиком полуприцепов-цистерн для крупнейших топливных, строительных, транспортных компаний России и СНГ, а с 2018 года в Ростове-на-Дону осуществляющий выпуск прицепов и полуприцепов для перевозки сельскохозяйственных грузов, в 2024 году представил новую модель четырехосного самосвального полуприцеп-зерновоза с фронтальной выгрузкой, снаряженной массой 7,8 тонн, с алюминиевым кузовом объёмом 42 м3.

Ранее завод выпускал модели самосвальных полуприцеп-зерновозов с боковой выгрузкой, снаряженной массой 7,9 тонн, со стальным кузовом объемом 46-58 м3.

Новая машина BONUM стала седьмой моделью в линейке выпускаемой предприятием полуприцеп-зерновозов.

https://www.bon...public/novosti/

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