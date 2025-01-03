Российский завод выпустил новую модель зерновоза

Российский завод выпустил новую модель зерновозаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Машиностроительный завод БОНУМ, являющийся производителем емкостно-наливной техники, поставщиком полуприцепов-цистерн для крупнейших топливных, строительных, транспортных компаний России и СНГ, а с 2018 года в Ростове-на-Дону осуществляющий выпуск прицепов и полуприцепов для перевозки сельскохозяйственных грузов, в 2024 году представил новую модель четырехосного самосвального полуприцеп-зерновоза с фронтальной выгрузкой, снаряженной массой 7,8 тонн, с алюминиевым кузовом объёмом 42 м3.
Ранее завод выпускал модели самосвальных полуприцеп-зерновозов с боковой выгрузкой, снаряженной массой 7,9 тонн, со стальным кузовом объемом 46-58 м3.
Новая машина BONUM стала седьмой моделью в линейке выпускаемой предприятием полуприцеп-зерновозов.
https://www.bon...public/novosti/
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