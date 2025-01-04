В Москве заработал объединенный вестибюль метро «Печатники»

© stroi.mos.ru

Открылся объединенный вестибюль станций «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий столичной подземки.

Позади еще один важный этап формирования городского вокзала Печатники, который соединяет две линии метро, станцию МЦД-2 и наземный транспорт. Теперь на станцию «Печатники» БКЛ со стороны ул. Гурьянова можно пройти без пересадок.

По его словам, этот выход улучшит транспортную доступность 31,4 тыс. горожан, перемещаться по столице станет еще удобнее и быстрее.

По конструкции и облику вестибюль повторяет действующий № 2. Оба сооружения выполнены в черно-серой гамме и по форме напоминают книжные полки.

Как уточняется, площадь вестибюля № 1 составляет свыше 3 тыс. кв. метров.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈