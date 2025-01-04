В Москве открыли новые вестибюли станций метро «Каширская» и «Физтех»

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У самой северной станции московского метро появился выход, которого в проекте не было, но жители очень хотели. Новый вестибюль «Физтеха», это конечная станция «салатовой» линии, выходит к Дмитровскому шоссе, домам и автобусным остановкам. Снаружи — узнаваемые колонны, в которых кто-то увидит факелы знаний, кто-то ледяные сталагмиты, ведь эта станция находится в поселке Северный. Еще одна версия — это свернутые листы бумаги, которую будущие инженеры и физики испишут формулами. Как раз такими, как на панно в кассовой зоне.

Строительство шло на уже действующей станции, поэтому основные работы приходилось вести в ночные технологические окна — в период с половины второго ночи до половины шестого утра.

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«Это работы с выходом на путь или пассажирскую зону. Это прокладка кабеля, вывоз строительных отходов», — объяснил Роман Ромашевский, заместитель директора по строительству, дивизион по строительству метро АО «Мосинжпроект».

В итоге получился целый эксплуатационный комплекс.

Новый вестибюль гораздо больше, чем кажется. Для пассажиров открыт только один этаж, а всего их здесь семь. На четырех подземных уровнях находятся технические службы, а на верхних этажах — комнаты отдыха для машинистов и локомотивных бригад.

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3 января открылся и еще один удобный выход — восточный вестибюль станции «Каширская» Большой кольцевой и Замоскворецкой линий метро.

Вестибюль «Каширской» интегрировали в состав БКЛ. Полностью обновили все инженерные системы. Этот выход из метро значительно сократит путь до музея-заповедника «Коломенское» и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина.

Во время реконструкции на фасаде обычную плитку заменили на мраморно-гранитную. Здесь тоже работы шли в условиях действующего метрополитена.

«Когда строили Большую кольцевую линию, вестибюль тоже попал под реконструкцию. И сама станция была реконструирована. Но потом появились ещё задачи — на станции „Царицыно“ перебирали перегонные тоннели, и вестибюль не могли открыть, так как он действует с Замоскворецкой линией», — рассказал Сергей Жуков, генеральный директор АО «Мосинжпроект».

Теперь вестибюль интегрирован в обе линии метро. Строители сохранили историческое панно и использовали архитектурную подсветку.

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