В Москве открыты новые вестибюли еще у двух станций метро

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У двух станций метро открыли новые выходы. Теперь со станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии (БКЛ) можно выйти прямо к парку «Коломенское». У станции «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии появился выход к Яхромскому проезду и дополнительный на нечетную сторону Дмитровского шоссе.

Новый павильон станции «Кленовый бульвар» продолжает концепцию ее дизайна. Форма павильона является авторским прочтением силуэта дворца Алексея Михайловича в Коломенском. Для создания монолита павильона потребовалось более 660 куб. м железобетона. Площадь фасадных работ превысила 240 кв. м, архитектурной отделки — почти 700 кв. м. Для облицовки пассажирской зоны использовали гранит, мрамор и декоративные панели из комбинированных материалов.

Специалисты проложили около 15 500 погонных метров силового и слаботочного кабеля. Для маломобильных граждан установили пассажирский лифт, для навигации слабовидящих уложили тактильную плитку. Прилегающую территорию благоустроили — пешеходная зона занимает около 1000 кв. м.

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У станции «Яхромская» появился выход № 3 к Яхромскому проезду и дополнительный — на нечетную сторону Дмитровского шоссе. Павильон отделан металлическими панелями салатового оттенка в цвет 10-й ветки метро. Архитектурный облик станции «Яхромская», открытой в сентябре 2023 г. в составе нового участка Люблинско-Дмитровской линии, посвящен истории и культуре Москвы. Ее оформление в красно-белых цветах столицы отсылает к символам города — Красной площади и белокаменному Кремлю. Путевую стену станции украсили гигантским панно о жизни Москвы в середине прошлого века.

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