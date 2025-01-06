Роботизированные комплексы разминирования «Уран-6» поступили на вооружение ЦВО в 2024 году

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Партия многофункциональных робототехнических комплексов разминирования «Уран-6» поступила на вооружение подразделений инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) в 2024 году.

Партия роботизированных комплексов разминирования «Уран-6» усилила несколько инженерно-штурмовых подразделений группировки войск «Центр», выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Комплекс разминирования «Уран-6» представляет собой легкую бронемашину с дистанционным управлением и системами разминирования. Этот многофункциональный робототехнический комплекс предназначен для проделывания проходов в минных полях и сплошной очистки местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов.

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