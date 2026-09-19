Поезд «Аврора-шаттл» в Выборг успешно прошёл тестовый период и остался в расписании

Двухэтажные «Аврора-шаттлы» на маршруте Санкт-Петербург — Выборг отработали первый месяц и остались в расписании до 15 октября. За это время скоростные поезда перевезли более 18 000 пассажиров — результат, который подтвердил: направление востребовано, а новый формат сообщения оказался рабочим.

Популярность маршрута Санкт-Петербург — Выборг

Выборг — один из тех городов Ленинградской области, куда петербуржцы ездят не только по делам, но и просто на день: посмотреть замок, погулять по старому городу, вернуться к вечеру. Спрос на такие поездки растёт: по данным перевозчика, в 2025 году пассажиропоток на направлении увеличился на 8,7% по сравнению с предыдущим годом.

На этом фоне появление ещё одного скоростного варианта выглядит логично. Двухэтажная Аврора добавила пассажирам выбор — как по времени отправления, так и по формату поездки.

📅 Как будет работать маршрут дальше

До середины октября «Аврора-шаттлы» продолжат ходить по действующему графику. Из Петербурга они отправляются в 8:06 и 15:18, из Выборга — в 12:56 и 17:14. Вечерний рейс с 21 сентября временно снимается, поскольку РЖД готовят новый график.

Изменения после 15 октября будут известны после сезонной корректировки. Тем, кто планирует поездку на вторую половину осени, расписание поезда «Аврора» стоит уточнить дополрнительно.

💺 Что представляет собой подвижной состав

На линии используются двухэтажные поезда с сидячими местами. Главное преимущество такой схемы — больше пассажиров за один рейс без увеличения числа составов. Это особенно ценно на маршрутах с растущим спросом, где каждый дополнительный рейс требует ресурсов.

Внутри составов:

✅ Места двух категорий: стандартные и улучшенной компоновки.

✅ В вагонах улучшенной компоновки — отдельное купе с монитором.

✅ Кондиционер и биотуалет в каждом вагоне.

✅ Предусмотрены места для маломобильных пассажиров.

Всё это рассчитано на короткую, но комфортную поездку — с учётом реальных потребностей пассажиров.

💰 Сколько стоит поездка и как купить билет

Стоимость проезда начинается от 353 рублей и зависит от того, насколько заранее приобретается билет. Для тех, кто ездит регулярно, действуют «Дорожные карты» — минимальная цена одной поездки по такой карте составляет от 120 рублей.

Доступные билеты на поезд «Аврора» можно купить онлайн. Вместе с тем, на этом же направлении продолжает использоваться «Ласточка » — ещё один скоростной поезд, который пользуется стабильным спросом у пассажиров.

📌 Практические детали поездки

✅ Билет оформляется на документ, который потребуется при посадке.

✅ Садиться на поезд в Санкт-Петербурге удобнее через малый зал — вход со стороны Боткинской улицы.

✅ Конечные точки маршрута — Финляндский вокзал и вокзал Выборга.

✅ В пути — чуть больше 1 часа, средняя скорость состава 106 км/ч.

Для пассажиров, прибывающих в СПб, предусмотрен отдельный выход на Боткинскую — основное здание вокзала проходить не требуется.

🎯 Резюме

Для Ленинградской области такие маршруты — это не просто удобство для туристов. Скоростное сообщение с Петербургом делает Выборг доступнее для жителей, поддерживает местный бизнес и снимает нагрузку с автомобильных дорог. Двухэтажные поезда «Аврора» уже показали, что такой формат работает, а продление новых рейсов подтверждает: направление успешно развивается и дальше!

А вы уже ездили в Выборг на «Авроре-шаттле»? Если да — расскажите, делитесь мнением в комментариях!