Робот-проводник успешно прошёл испытания на «Сапсане»

Робот-проводник Володя прошёл испытания на «Сапсане »и готов к работе на регулярных рейсах. Это первый в мире случай, когда антропоморфный робот выполнял обязанности проводника на скоростном поезде. Об этом 16 сентября на марафоне «Знание.Первые» в Екатеринбурге рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Мероприятие состоялось в рамках программы Международного фестиваля молодежи, который прошел в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября 2026 года.

🤖 Задачи, которые взял на себя робот

Во время тестовой поездки робот-проводник Володя работал в поезде № 768А и закрыл целый перечень операций, которые обычно распределены между членами бригады:

✅ Встреча пассажиров на перроне.

✅ Проверка документов и жд билетов.

✅ Помощь в поиске места в вагоне.

✅ Работа в вагоне-бистро с проведением дегустации.

✅ Общение с пассажирами.

Робот не ограничился формальными действиями. Он поддерживал разговор, делился интересными фактами и охотно позировал для фотографий — пассажиры восприняли его как полноценного участника поездки.

🦾 Техническая сторона

Володя выглядит как гуманоидный робот.По пропорциям и пластике он близок к платформе Unitree G1: рост около 127-130 см, вес порядка 35 кг, от 23 до 43 степеней свободы. В РЖД прямого подтверждения по платформе не давали, но специалисты отмечают сходство. На кадрах с испытаний робот работает в фирменной красной жилетке с символикой федерального перевозчика.

Для обкатки выбрали поезда «Сапсан» — самые загруженные и технически оснащённые на маршрутах РЖД. Именно здесь новая технология эффективнее всего проходит проверку реальными пассажирами и набирает статистику для дальнейшего внедрения.

📌 Человек остаётся главным

Робот не подменяет проводника, а разгружает его. Все решения, требующие оценки ситуации, по-прежнему принимает человек. Володя забирает на себя рутину, а проводник получает время на живое общение с пассажирами.

🚄 Что будет дальше

Испытание на «Сапсан» стало первым этапом внедрения. РЖД планирует расширять применение роботов-проводников, и со временем они появятся на других направлениях. Тем, кто хочет оценить технологию лично, логично выбрать покупку билетов на «Сапсан» Москва — Санкт-Петербург , так как здесь новые решения появляются всегда раньше, чем на других направлениях.

🎯 Итог

Российские железные дороги стали первой компанией в мире, которая вывела робота-проводника на скоростной маршрут. Испытание доказало: технология работает, а значит, за такими помощниками — будущее пассажирских перевозок!

Как вы считаете, появление роботов-проводников в «Сапсане» и других поездах РЖД — это начало нового этапа в развитии пассажирского сервиса?