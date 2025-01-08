Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» открыл цех по производству электронных медизделий

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На площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Медплант» увеличила производственные мощности и открыла модернизированный цех по выпуску электронных модулей, используемых при изготовлении медицинских изделий.

Город оказывает всестороннюю поддержку столичным предприятиям. Например, компании, чьи производственные мощности расположены в столичной ОЭЗ, могут получить статус резидента и пользоваться различными налоговыми льготами. Так, за девять месяцев 2024 года производитель медицинских изделий для первой помощи получил 40 миллионов рублей в виде налоговых льгот. Средства в том числе были направлены на расширение производственных площадей компании — в прошедшем году резидент ОЭЗ запустил модернизированный цех по производству электронных компонентов для медицинских изделий. Общая площадь нового объекта составила 600 квадратных метров. Планируется, что ежегодно здесь будут выпускать 20 тысяч таких модулей.

Благодаря новым площадям предприятие смогло реорганизовать производственное пространство: перенести швейный цех в новые помещения, а на его месте разместить модернизированный цех по производству электронных медицинских изделий.

«Мы запустили в эксплуатацию линию поверхностного монтажа для самостоятельного производства электронных модулей. В перспективе это позволит увеличить долю локализации продукции», — рассказал заместитель начальника производства Максим Багма.

Электронные модули используют во многих изделиях компании. Например, в индикаторе эффективности сердечно-легочной реанимации. Он задает правильный ритм и помогает в проведении непрямого массажа сердца. Кроме того, такие модули используют в портативных реанимационных мониторах, шприцевых дозаторах и пульсоксиметрах и других медизделиях.

Статус резидента компании был присвоен в 2018 году. Благодаря налоговым льготам и таможенным преференциям предприятие экономит средства и инвестирует в разработку уникального оборудования для медицинской индустрии.

«В 2024 году „Медплант“ разработал и запатентовал аппарат для непрямого массажа сердца. Система адаптируется под грудные клетки с разной ригидностью и осуществляет непрямой массаж сердца, освобождая руки медицинского персонала для проведения других манипуляций. Планируется, что в скором времени устройство получит регистрационное удостоверение, после чего будет налажено серийное производство», — сообщил генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

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