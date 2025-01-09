Место России в мировом сельском хозяйстве 2023. Часть 2: животноводство

Вторая часть обзора, посвящённая животноводству. Здесь по России использованы данные ФАО , т.к. они соответствуют статистике Росстата. Исключение — данные по общему производству мяса, где использованы показатели Росстата , поскольку ФАО для России приравняло мясо птицы к курятине, а индейку и прочие виды птицы посчитало ещё раз в категории «прочее мясо», завысив, таким образом, наш показатель на 0,5 млн т.

Мясо всех видов. Россия — 12 млн т в 2023 г., 5-е место в мире, 3,2% мирового производства. № 1 — Китай (97,5 млн т), № 4 — Индия (12,8 млн т), № 6 — Мексика (8,1 млн т).

Мясо птицы. Россия — 5,34 млн т в 2023 г., 4-е место в мире, 3,7% мирового производства. № 1 — Китай (25,6 млн т), № 3 — Бразилия (15 млн т), № 5 — Индия (5,06 млн т).

Свинина. Россия — 4,72 млн т в 2023 г., 5-е место в мире, 3,8% мирового производства. № 1 — Китай (57,9 млн т), № 4 — Испания (4,87 млн т), № 6 — Германия (4,21 млн т).

Говядина. Россия — 1,66 млн т в 2023 г., 8-е место в мире, 2,4% мирового производства. № 1 — США (12,3 млн т), № 7 — Турция (1,67 млн т), № 9 — Канада (1,35 млн т).

Баранина. Россия — 189 тыс. т в 2023 г., 14-е место в мире, 1,6% мирового производства. № 1 — Китай (2813 тыс. т), № 13 — Сирия (198 тыс. т), № 15 — Монголия (180 тыс. т).

Молоко всех видов. Россия — 33,8 млн т в 2023 г., 3,5% мирового производства, 7-е место в мире. № 1 — Индия (239 млн т), № 6 — Германия (34 млн т), № 8 — Франция (24,9 млн т).

Коровье молоко. Россия — 33,6 млн т в 2023 г., 4,3% мирового производства, 6-е место в мире. № 1 — Индия (127 млн т), № 5 — Германия (34 млн т), № 7 — Пакистан и Франция (по 23,9 млн т).

Мёд. Россия — 64,5 тыс. т в 2023 г., 3,4% мирового производства, 7-е место в мире. № 1 — Китай (464 тыс. т), № 6 — Индия (70,9 тыс. т), № 8 — Бразилия (64,2 тыс. т).

Яйца. Россия — 2,62 млн т в 2023 г., 2,7% мирового производства, 7-е место в мире. № 1 — Китай (35,6 млн т), № 6 — Мексика (3,17 млн т), № 8 — Япония (2,44 млн т).

Шерсть. Россия — 44,9 тыс. т в 2023 г., 10-е место в мире, 2,6% мирового производства. № 1 — Китай (368 тыс. т), № 9 — ЮАР (45,3 тыс. т), № 11 — Пакистан (42,8 тыс. т).

Поголовье скота и птицы

Данные Росстата приводятся на конец года, ФАО учитывает их в следующем, т.к. оперирует периодом предыдущий октябрь — текущий сентябрь. Поэтому показатели ФАО за 2023 г. равны показателям Росстата за 2022 г.

Свиньи. Россия — 27,6 млн голов в 2023 г., 5-е место в мире, 2,9% мирового поголовья. № 1 — Китай (434 млн голов), № 4 — Испания (33,8 млн голов), № 6 — Вьетнам (25,5 млн голов).

Птица. Россия — 551,2 млн голов в 2023 г., 9-е место в мире, 1,9% мирового поголовья. № 1 — Китай (6366 млн голов), № 8 — Мексика (625 млн голов), № 10 — Вьетнам (545 млн голов).

Лошади. Россия — 1,31 млн голов в 2023 г., 11-е место в мире, 2,3% мирового поголовья. № 1 — Мексика (6,41 млн голов), № 10 — Колумбия (1,48 млн голов), № 12 — Куба (0,9 млн голов).

Крупный рогатый скот (без буйволов). Россия — 17,5 млн голов в 2023 г., 18-е место в мире, 1,1% мирового поголовья. № 1 — Бразилия (238,6 млн голов), № 17 — Индонезия (18,8 млн голов), № 19 — Нигер (17,1 млн голов).

Овцы. Россия — 19,1 млн голов в 2023 г., 21-е место в мире, 1,4% мирового поголовья. № 1 — Китай (193 млн голов), № 20 — Узбекистан (20,5 млн голов), № 22 — Саудовская Аравия (18,9 млн голов).

Часть 1: земледелие

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈