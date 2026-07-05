Детский сад рассчитан на 170 мест для детей от 1,5 до 7 лет, начальная школа — на 300 учащихся.

В жилом комплексе «Цветной город» Красногвардейского района введён в эксплуатацию образовательный комплекс, в котором разместятся детский сад и начальная школа. Объекту присвоен адрес: муниципальный округ Полюстрово, Муринская дорога, дом 4, корпус 3, строение 1.

Детский сад и школа будут работать независимо друг от друга: для этого построены рназные входные группы и отдельные функциональные зоны. Прилегающая территория тоже разделена: для учеников школы оборудованы беговые дорожки и футбольное поле, а для малышей из детского сада — зоны игр и отдыха с теневыми навесами. Это позволит детям разных возрастов чувствовать себя комфортно.

В детском саду предусмотрено 170 мест для малышей от 1,5 до 7 лет. Для воспитанников оборудованы современные игровые пространства, музыкальный и физкультурный залы, бассейн размером 3 на 6 метров, кабинеты для коррекционно-развивающих занятий и медицинский блок. В начальной школе смогут обучаться 300 детей. В блоке построены просторные учебные кабинеты с интерактивными досками, компьютерные классы, кабинеты иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и технологии. Также оборудованы библиотека, спортивный и актовый залы с современным световым и звуковым оборудованием, бассейн размером 6 на 10 метров, столовая на 150 мест. Для первоклассников, посещающих группы продлённого дня, предусмотрены игровые и спальные помещения. Кроме того, в здании имеется современный пищеблок.

Особый акцент был сделан на формировании доступной среды объекта: построены пассажирские лифты, специальные санитарные помещения, безбарьерные маршруты движения. В детском саду есть комбинированная группа с возможностью обучения ребёнка с инвалидностью. Посещать пространства объекта могут дети с ограниченными возможностями здоровья.