В Челябинске вышли на линию новые низкопольные трамваи

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Пассажиров на трамвайных остановках начали подбирать усовершенствованные низкопольные вагоны. Их поставили Челябинску в декабре, а выпустили на линию 9 января, сообщили «Вечерке » в пресс-службе правительства региона.

Пассажиры новых трамваев смогут пользоваться всеми привычными благами общественного транспорта: оплачивать проезд через валидатор, заряжать устройства в USB-розетках, требовать адресного открытия дверей с помощью кнопки. Комфортную температуру в салоне обеспечат кондиционеры, а датчики пассажиропотока позволят учитывать потребности горожан и регулировать количество транспорта.

Новые вагоны еще и более безопасны: помимо видеонаблюдения они оборудованы системой «Умный трамвай». Она отслеживает состояние водителя, а также видит препятствия на путях, о которых может предупредить вагоновожатого. В числе плюсов также современный дизайн: паттерн Челябинской агломерации на сиденьях, доработанные фальшборты и маска трамвая на модели 71-623.

За 2024-й в Челябинск поставили 85 новых вагонов, а годом ранее — 56. Настолько масштабного пополнения подвижного состава за последние 40 лет не было ни разу. Для сравнения — в конце 80-х город получал не более 43 вагонов за год. Всего с 2021-го на улицы Челябинска выпустили 201 новый трамвай.

Ранее в Челябинске представили новый трамвай, произведенный на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Трехсекционная модель, которая проходит обкатку на маршрутах города, обладает рядом уникальных характеристик. Южноуральскую разработку высоко оценили руководители предприятий электротранспорта из Красноярска, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Екатеринбурга, а также поставщики оборудования и комплектующих из других городов. По словам разработчиков, база этого же вагона, возможно, будет использоваться для производства челябинских метротрамваев. На предприятии уже начали выпускать так называемый двухголовый вагон с двусторонним открытием. Новая модель называется «Кастор» — в честь двойной звезды из созвездия Близнецов. В 2025 году также будет закуплено пять новых трехсекционных трамваев.

© vecherka.su

© vecherka.su

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