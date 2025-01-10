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artal 10 января 2025, 09:08 2013 Транспорт, спецтехника и логистика

В Челябинске вышли на линию новые низкопольные трамваи

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 © up74.ru

Пассажиров на трамвайных остановках начали подбирать усовершенствованные низкопольные вагоны. Их поставили Челябинску в декабре, а выпустили на линию 9 января, сообщили «Вечерке» в пресс-службе правительства региона.

Пассажиры новых трамваев смогут пользоваться всеми привычными благами общественного транспорта: оплачивать проезд через валидатор, заряжать устройства в USB-розетках, требовать адресного открытия дверей с помощью кнопки. Комфортную температуру в салоне обеспечат кондиционеры, а датчики пассажиропотока позволят учитывать потребности горожан и регулировать количество транспорта.

Новые вагоны еще и более безопасны: помимо видеонаблюдения они оборудованы системой «Умный трамвай». Она отслеживает состояние водителя, а также видит препятствия на путях, о которых может предупредить вагоновожатого. В числе плюсов также современный дизайн: паттерн Челябинской агломерации на сиденьях, доработанные фальшборты и маска трамвая на модели 71-623.

За 2024-й в Челябинск поставили 85 новых вагонов, а годом ранее — 56. Настолько масштабного пополнения подвижного состава за последние 40 лет не было ни разу. Для сравнения — в конце 80-х город получал не более 43 вагонов за год. Всего с 2021-го на улицы Челябинска выпустили 201 новый трамвай.

Ранее в Челябинске представили новый трамвай, произведенный на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Трехсекционная модель, которая проходит обкатку на маршрутах города, обладает рядом уникальных характеристик. Южноуральскую разработку высоко оценили руководители предприятий электротранспорта из Красноярска, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Екатеринбурга, а также поставщики оборудования и комплектующих из других городов. По словам разработчиков, база этого же вагона, возможно, будет использоваться для производства челябинских метротрамваев. На предприятии уже начали выпускать так называемый двухголовый вагон с двусторонним открытием. Новая модель называется «Кастор» — в честь двойной звезды из созвездия Близнецов. В 2025 году также будет закуплено пять новых трехсекционных трамваев.

 © vecherka.su

 © vecherka.su

https://up74.ru...es/news/161216/

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Источник: https://vecherka.su/articles/news/207852/?utm_source=smi2

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Челябинск, трамвай
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