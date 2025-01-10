Урожай 2024: место в истории

Сельскохозяйственный 2024-й год в России получился весьма сложным, такого сочетания неблагоприятных погодных условий, охвативших в итоге практически все регионы, не было уже много лет. Тем не менее, аграрии собрали очень приличный урожай, а по некоторым важным культурам он и вовсе стал рекордным. Далее рассмотрены все культуры из предварительных данных Росстата (расширенные уточнённые сводки публикуются весной), где результат 2024 г. можно уверенно называть достойным.

Под советским периодом подразумеваются показатели РСФСР, Крым учтён с 2014 г., 4 новых региона пока не учтены нигде. Все показатели по зерновым и масличным — в весе после доработки, если не указано иное.

Урожай зерна в России в 2024 г. составил 125 млн т. Несмотря на то, что это значительно ниже предыдущих двух лет (рекорд — 158 млн т в 2022 г.), этот показатель стал шестым в истории. Также подчеркнём, что шестой год подряд урожай превышает 120 млн т — отметки, которая всего 10 лет назад считалась бы рекордной. Лучший результат советского периода — 127,4 млн т в 1978 г.

Урожай пшеницы в России в 2024 г. составил 82,4 млн т. Это пятый результат в истории, рекорд 2022 г. — 104,2 млн т; лучший результат советского периода — 62,9 млн т в 1978 г., доля пшеницы в зерновом клине тогда была гораздо меньше.

Урожай зернобобовых в России в 2024 г. составил 5,37 млн т. Это, оценочно, третий результат в истории: в валовом весе урожай почти идентичен показателю 1973 г., но доля отходов (современные показатели идут в весе после доработки) тогда была выше. Исторический рекорд — 7,26 млн т в 1964 г. в валовом весе или, оценочно, 6,5-6,7 млн т в чистом, при этом тогда очень высокой была доля кормовых бобовых, тогда как сейчас доминируют пищевые.

Урожай риса в России в 2024 г. составил 1258 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 1980 г. — 1380 тыс. т. Прежний максимум в новейшей истории равнялся 1142 тыс. т в 2020 г.

Урожай гречихи в России в 2024 г. составил 1202 тыс. т. Это четвёртый результат в истории, рекорд 2017 г. равняется 1525 тыс. т. Лучший результат советского периода — чуть больше 900 тыс. т в 1968 г.

Урожай подсолнечника в России в 2024 г. предварительно составил 16,57 млн т. Пока это второй показатель в истории, но так как после уточнения показатели по подсолнечнику всегда заметно повышаются, итоговый показатель может получиться близким к абсолютному рекорду прошлого года — 17,26 млн т. Лучший результат советского периода — 3,8 млн т в 1989 г.

Урожай сои в России в 2024 г. составил 7,04 млн т. Это новый исторический рекорд, превзошедший прошлогодний пик на 3% или 0,21 млн т. Лучший результат советского периода — 0,77 млн т в 1975 г.

Урожай рапса в России в 2024 г. составил 4,66 млн т. Это новый исторический рекорд, превзошедший пик 2022 г. на 3% или 0,15 млн т. Лучший результат советского периода — 0,26 млн т в 1990 г.

Урожай овощей в России в 2024 г. составил около 13,8 млн т. Это четвёртый результат в истории, исторический рекорд 2019 г. — 14,1 млн т, лучший результат советского периода — 12,9 млн т в 1984 г. Справочно: урожай овощей в Крыму в 1980-е годы составлял 400-500 тыс. т, сейчас в среднем 200 тыс. т.

Урожай фруктов в России в 2024 г. оценивается не менее чем в 4,6 млн т: Росстат традиционно публикует оперативные данные только по плодам и ягодам без винограда (3,76 млн т), данные по винограду будут весной. Минсельхоз в октябре оценивал урожай винограда в 800 тыс. т, а в начале ноября сообщал о 726 тыс. т, собранных сельхозпроизводителями (без хозяйств населения, дававших последние годы свыше 100 тыс. т). Независимо от итога по винограду, текущий урожай фруктов 2024 г. получается четвёртым в истории. Исторический максимум — 5,13 млн т в 2022 г. Лучший показатель советского периода — 3,97 млн т в 1983 г.

Здесь фактор Крыма оказывает существенное влияние. Если из современных показателей исключить Крым, где урожаи за последние 10 лет выросли со 180 до 350 тыс. т, то расклад рекордов останется прежним. Если же учесть Крым в ранних показателях, то урожай 2024 г. будет пятым-седьмым, но исторический рекорд всё равно будет принадлежать 2022 г. (сбор фруктов в Крыму в период 1965-1990 гг. колебался от менее 600 тыс. т до почти 1 млн т).

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