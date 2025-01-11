Масштабное обновление Автопарка Санкт-Петербурга

Новый автобус повышенной вместимости © gov.spb.ru

В 2024 году ГУП «Пассажиравтотранс» (Санкт-Петербург) провело самое масштабное обновление подвижного состава за последние годы. В общей сложности в город было поставлено порядка 560 новых автобусов различной вместимости, что позволило обновить почти четверть всего автопарка и повысить комфорт передвижения горожан и гостей Санкт‑Петербурга.

Новый автобус повышенной вместимости © gov.spb.ru

Завершились приемка и постановка на государственный учет 102 автобусов особо большого класса, которые были закуплены ГУП «Пассажиравтотранс» в 2024 году. Транспорт на условиях лизинга поставила АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

К обслуживанию пассажиров приступали 52 сочлененных автобуса ЛиАЗ-6213 и 50 сочлененных автобусов Volgabus-6271, вместимостью до 155 пассажиров каждый. Новая партия машин оборудована инновационной системой охлаждения двигателя с несколькими электровентиляторами вместо традиционного вентилятора с гидроприводом.

С ноября 2024 г. началась тестовая эксплуатация Колпинским автобусным парком двух автобусов большой вместимости МАЗ-203. На них также установлена система охлаждения двигателя с электроприводным вентилятором, работающая во всех температурных режимах. Пассажировместимость автобуса МАЗ-203 составляет 87 человек. Машины оборудованы всеми системами для комфорта и безопасности пассажиров.

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