В Новосибирске запущена платформа Авториза — российский сервис инфраструктуры для цифровых проектов
В новосибирском Академгородке запущена платформа Authoriza (Авториза) — российский сервис для управления учетными записями пользователей в веб-сервисах и мобильных приложениях. Проект создан командой-резидентом Академпарка и уже доступен разработчикам в качестве облачной платформы. Развитие сервиса продолжается.
Пользователи ежедневно сталкиваются с регистрацией и входом в приложения, интернет-магазины, образовательные платформы и корпоративные сервисы. За этими привычными действиями скрывается отдельный класс инфраструктурного программного обеспечения, отвечающий за безопасную работу с учетными записями пользователей.
Подобные решения редко находятся на виду, однако именно они являются одним из базовых элементов современной цифровой экономики. Практически каждый новый онлайн-сервис использует такую инфраструктуру независимо от масштаба проекта.
До недавнего времени российские разработчики чаще всего выбирали один из трех вариантов: создавать подобную функциональность самостоятельно, использовать зарубежные облачные сервисы или внедрять сложные корпоративные решения. Появление новых отечественных платформ расширяет выбор, способствует развитию собственных технологий и делает российскую ИТ-экосистему более полной и устойчивой.
Authoriza берет на себя типовые задачи управления пользователями, позволяя командам разработки сосредоточиться на создании самого цифрового продукта. Архитектура платформы предусматривает масштабирование по мере роста проектов, а также включает механизмы, направленные на снижение риска утечки пользовательских данных и минимизацию последствий подобных инцидентов.
На сегодняшний день сервис уже поддерживает регистрацию пользователей, аутентификацию, управление приложениями и другие базовые возможности, необходимые для запуска современных цифровых сервисов. Эти функции уже доступны пользователям платформы.
Проект развивается российской командой в новосибирском Академгородке — одном из крупнейших научно-технологических центров страны. Статус резидента Академпарка позволяет вести разработку в экосистеме, где сосредоточены технологические компании, университеты и исследовательские организации.
В планах команды — развитие корпоративных возможностей платформы, расширение инструментов управления доступом, интеграция с отечественными ИТ-решениями и дальнейшее развитие сервиса как одного из инфраструктурных компонентов российского технологического стека.
Развитие отечественной ИТ-отрасли невозможно только за счет создания новых приложений. Не менее важно появление собственных инфраструктурных компонентов, которые ежедневно обеспечивают работу тысяч цифровых сервисов. Авториза — один из таких проектов, постепенно расширяющих набор российских технологий, доступных разработчикам.
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