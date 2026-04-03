В Абакане закончился капитальный ремонт в школе № 1. 1 апреля в обновленное здание вернулись учителя и ученики. Напомним, капитальный ремонт в школе № 1 начался в марте 2025 года. Перед подрядчиком стояла непростая задача — как можно больше сохранить исторических деталей. Ведь эта школа в городе старейшая.

Капитальный ремонт школы № 1 выполнялся в 2025 году по национальному проекту «Молодёжь и дети», в основном, за счёт федеральных средств. Общая сумма средств, направленных на капремонт школы № 1 по нацпроекту: 134 млн 617 тыс. руб., из них федеральный бюджет — 131 млн 938 тыс. руб., бюджет Республики Хакасия — 1 млн 333 тыс. руб., бюджет города Абакана — 1 млн 346 тыс. руб. На оборудование направлено 8 млн 673 тыс. руб. В 2026 году капремонт продолжался за счёт средств городского бюджета, сумма средств — 29,9 млн руб. Общая сумма — 164,5 млн руб., сообщили в Отделе информационной политики Администрации г. Абакана.

В школе выполнен ремонт фундамента, цоколя и отмостки, кровли, потолков, междуэтажных перекрытий и полов, окон, дверей (входных и внутренних) и ворот учебных зданий, входных групп, лестниц и крылец; внутренние штукатурные, облицовочные и малярные работы; ремонт фасадов, систем отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации; электромонтажные работы; ремонт слаботочных сетей, систем пожаротушения, пищеблока, столовой (частично), актового зала, спортивного зала (частично).Общая площадь здания — 6096 кв. м, учебные помещения — 3058,1 кв. м, вспомогательные помещения — 2542,6 кв. м, тир — 266,8 кв. м.

В школе № 1 работают 84 человека, в том числе 62 педагога; на начало учебного года в 45 классах учится 1251 ученик.

