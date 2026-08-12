Открыт новый жилой корпус Абаканского пансионата ветеранов
Долгожданный корпус — один из лучших в России. Это современное здание, условия жизни в котором максимально приближены к домашним. Здесь есть кинозал, тренажёрный зал, бильярдная, библиотека, компьютерный класс, бассейн, массажный кабинет, парикмахерская, помещение для гидромассажа, душа Шарко и фитобочки, сауна.
Работы были выполнены за счёт средств федерального и республиканского бюджетов в рамках нацпроекта «Семья», а также при поддержке компании «Русал».
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