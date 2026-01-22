В селе Амга Амгинского района состоялось торжественное открытие новой поликлиники. Объект представляет собой трёхэтажное каменное здание с общей площадью 2,8 тысяч квадратных метров. Больница построена в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новая поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену. На первом этаже учреждения размещены блок детской консультации, рентгенологический блок, отделение медицинской профилактики, кабинеты УЗИ, ЭКГ, ФГДС, а также кабинеты узких специалистов: окулиста, инфекциониста и детского стоматолога.

На втором этаже находятся кабинеты физиолечения и узких специалистов: ЛОРа, кардиолога, эндокринолога, онколога, невролога, хирурга, дерматовенеролога, три кабинета участковых терапевтов, три стоматологических кабинета, кабинет психиатра-нарколога. На третьем этаже размещены клинико-диагностическая лаборатория, стерилизационное отделение, кабинеты акушерства и гинекологии с отдельным кабинетом для ультразвуковой диагностики женщин и дневной стационар с кабинетом для проведения химиотерапии.

Новая поликлиника оснащена самым современным медицинским оборудованием. Для учреждения приобретены стоматологические установки, цифровой рентгенкомплекс «Ренекс», аппарат рентгеновский цифровой стоматологический POINT 2D, кольпоскоп, биохимический анализатор, анализатор гематологический, иммуноферментный анализатор, монитор реанимационный, электрокардиограф, аппарат для исследования функций внешнего дыхания, ЛОР установка, видеоларингоскоп, аудиовидеорегистратор, рефрактометр, офтальмоскоп, аппараты УЗИ.

Жители района рады, что в селе появилась новая современная поликлиника, где созданы все условия для обследования и лечения. Старое деревянное здание поликлиники находилось далеко от стационара, что доставляло большие неудобства для лечащихся.