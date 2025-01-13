Сморгонский агрегатный завод внедрил систему проверки подшипников российской компании Baltech

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На предприятии в Гродненской области Республики Беларусь запустили стенд модели «Протон-СПП-УВХ», предназначенный для корректного выявления дефектов и диагностики подшипников.

В комплекс входит мобильный твердомер для проверки твердости колец подшипников, рассказал рассказал главный технолог Сморгонского агрегатного завода Владимир Тимофеев.

«Для визуального контроля наружных дефектов в комплекте имеется увеличительное стекло с подсветкой рабочей зоны. Появилась также плита для измерения намагниченности и размагничивания подшипников»

В конце прошло года на Сморгонском агрегатном заводе работали специалисты из Санкт-Петербурга, которые помогли внедрить оборудование и обучить персонал.

«Результатами испытаний мы довольны. Уверены, что комплексная система проверки позитивно отразится на качестве подшипников и всей продукции завода, а также сроках их службы», — добавил Владимир Тимофеев.

«Сморгонский агрегатный завод» — машиностроительное предприятие, входящее в состав холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ», специализирующееся на выпуске малогабаритной техники. Также на предприятии изготавливают навесное оборудование для производства коммунальной и уборочно-погрузочной техники на базе тракторов «Беларус», садовые трактора Беларус-921 и его модификации, узлы и детали для тракторов «Беларус», поставляемые на головной конвейер Минского тракторного завода.

Научно-производственная компания «Baltech» основана в апреле 2000 года. Она развивает и внедряет современные технологии технической диагностики и неразрушающего контроля промышленного оборудования.

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