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Tevton 14 января 2025, 00:13 199 Дорожное строительство

В Санкт-Петербурге введен в эксплуатацию новый мост

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В третьей декаде декабря 2024 г. Государственный стройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию в Приморском районе Санкт-Петербурга моста через Черную речку в створе Сердобольской улицы.

 © kanoner.com

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Длина однопролетного моста составит 39 метров, ширина — 17 метров.

Под трассу предусмотрены две полосы движения, а по бокам моста расположены тротуары шириной три метра.

Переправа обеспечит транспортную доступность квартала на Ушаковской набережной. Здесь расположен жилой комплекс, а также социальные объекты и офисные здания.

Стоит напомнить, что до этого по вновь построенному мосту 28 мая 2024 г. было открыто рабочее движение .

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Источник: https://tvspb.ru/news/2024/12/28/go...u-novyj-most-cherez-chernuyu-rechku

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Мост, Санкт-Петербург
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