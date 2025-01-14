В Карталах появилось 15 новых локомотивов

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Всего на Южно-Уральскую железную дорогу поступили 19 новых локомотивов. Из них 15 современных локомотивов поступили в южноуральский город Карталы.

Новые локомотивы предназначены для выполнения маневровых работ. Они отвечают самым строгим экологическим требованиям, оснащены современными системами автоматического торможения, пожарной сигнализации и пожаротушения. Отличительной особенностью также являются совершенная система безопасности машиниста и современное оснащение рабочего места для бригады.

— Использование новых современных локомотивов позволяет повысить качество и надежность грузовых перевозок и выполнения маневровых работ, снизить влияние на окружающую среду, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Отметим, что еще четыре локомотива были направлены в Оренбург.

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