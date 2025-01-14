40 передвижных электростанций от Мега Драйв готовы к обеспечению Подмосковья электричеством

Компания Мега Драйв представила свой новый проект — передвижную электростанцию, созданную в сотрудничестве с партнером для одной из ведущих энергетических компаний Подмосковья. Цель проекта — создание специального автомобиля для быстрого реагирования в условиях чрезвычайной ситуации для обеспечения бесперебойного электроснабжения в населенных пунктах и на промышленных объектах в условиях перебоев, ремонтных работ, техногенных или климатических аварий.

Автомобиль выполнен на шасси FAW китайского производства с колесной формулой 6×6 и двускатной задней резиной. Шасси оснащено блокируемым передним мостом, что значительно улучшает проходимость по сложным маршрутам в отличие от большинства производимых вездеходов. На шасси монтируется съемный блок-контейнер с дизель-генераторной установкой, который крепится к шасси с помощью фитингов морского стандарта твистлок. Это позволяет при необходимости оставить электростанцию на объекте для бесперебойной работы, а шасси отправить на сервисное обслуживание.

Внутри блок-контейнера предусмотрены антипанические устройства, а обшивка из ячеистого металла снижает уровень шума на 30%, что особенно важно в населенных пунктах. Каждая дверь автомобиля оборудована выдвижной лестницей для удобного доступа и обслуживания.

Передвижная электростанция также комплектуется кабелем для подключения к источникам. В данной модели реализована система автоматической смотки и намотки кабеля, что значительно упрощает работу для персонала. Дополнительно установлена камера заднего вида и несколько источников света, включая выдвижную мачту для освещения рабочей зоны.

Мощность передвижной электростанции составляет 500 киловатт, что достаточно для обеспечения электроэнергией небольшого населенного пункта или деревни. Однако автомобили могут синхронизироваться в количестве до 10 единиц, обеспечивая мощность до 5000 киловатт (5 мегаватт), что позволяет запитать крупные объекты, такие как микрорайоны или важные инфраструктурные объекты.

Кабина автомобиля оснащена дублирующей панелью управления, что позволяет следить за всеми параметрами работы дизель-генераторной установки, даже находясь внутри. Благодаря системе отопления и кондиционирования работа в кабине остается комфортной в любых погодных условиях.

Такая передвижная электростанция — надежное решение для бесперебойного обеспечения электроэнергией в условиях быстрого реагирования.

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