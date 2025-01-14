В Пермском крае открылся новый корпус Гамовской школы «Алгоритм»

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Сегодня, 14 января открыт новый корпус Гамовской школы. Строительство объекта велось в рамках нацпроекта «Образование» за счет средств государства и вложений частных инвесторов. В здании будут обучаться дети с 5 по 11 классы.

Новый корпус получил название «Алгоритм», в нем будут развивать три основных профиля — инженерно-технологический, химико-биологический и информационно-технологический.

Экскурсию по новой школе провела директор Наталья Бушкова и семья Чиглинцевых. Гости посетили спортивный и хореографический залы, кабинеты ОБЖ и технологии с лабораторией для мальчиков, учебные кабинеты робототехники, информатики, химии и биологии. Также кулинарную мастерскую и кабинет проектной деятельности, где проходил мастер класс «Промышленный дизайн».

Директор Наталья Бушкова рассказала, что концепция школы предполагает комбинирование современных технологий с культурой рационального использования ресурсов. «Будем развивать у ребят интерес к сфере политехнического образования, формированию навыков конструирования, моделирования технологических процессов. И, конечно, совместно с педагогами будем мотивировать ребят к осознанному выбору инженерно-технических и рабочих профессий», — добавила руководитель.

Школа «Алгоритм» станет базовой площадкой для проведения курсов и профпроб для учащихся округа на базе центра цифрового образования «IT-куб», лаборатории «Умный дом», проведения профильных смен «Техносфера». В новом здании созданы все условия для самоопределения и профориентации школьников — размещены не только предметные кабинеты, но кабинеты робототехники, прототипирования, проектной деятельности, современные лаборатории, актовый зал, два спортивных зала, обеденный зал.

По информации краевого Минобра, Гамовское сельское поселение, как и другие населенные пункты Пермского округа, интенсивно застраивается и выбирается молодыми семьями с детьми. Действующий корпус был перегружен, строительство нового позволит существенно сократить вторую смену и расширить спектр дополнительного образования и внеурочных занятий. В действующем корпусе будут обучаться ребята с 1 по 4 класс.

Застройщиком выступала уже хорошо себя зарекомендовавшая в крае и знакомая пермякам организация — ООО «СПС» (родственная ООО «Кинетика»). Отметим, в 2024 году благодаря нацпроекту «Образование» построено уже 11 школ, две из которых переходящие из 2023 года. На данный момент еще 5 школ в активной стройке.Школы и детсады продолжат строить и оснащать по всей стране в рамках нового нацпроекта «Молодёжь и дети».

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

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