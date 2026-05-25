В Алтайском крае продолжают развивать собственные решения для промышленной очистки воздуха. Барнаульский Завод АСПИРАТОР выпускает механические пылеуловители серии МП, предназначенные для работы в системах аспирации и пневмотранспорта на предприятиях деревообработки, пищевой промышленности, переработки сырья, металлургии и других отраслей.

Разработка представляет собой центробежный механический пылеуловитель, работающий по принципу инерционной очистки газопылевых смесей. Конструкция установки позволяет эффективно отделять частицы пыли без применения фильтрующих элементов. В основе работы — закручивание газопылевого потока и использование центробежной силы для отделения частиц от воздушной среды.

Согласно технической документации, оборудование способно обеспечивать степень очистки до 99,9% в зависимости от характеристик пылевого материала и параметров аспирационной сети.

Конструкция МП защищена российскими патентами. В 2023 году был зарегистрирован патент на полезную модель № 216489 «Центробежный пылеуловитель», а в 2024 году — патент на промышленный образец № 141994 «Механический пылеуловитель». Среди авторов разработки — генеральный директор предприятия Алексей Анатольевич Переверзев.

В документации к патенту отмечается, что конструкция предназначена для сухой инерционной очистки газопылевых смесей от полидисперсных частиц и может использоваться в различных отраслях промышленности при аспирации технологических процессов и оборудования.

Одной из особенностей конструкции является винтовой центробежный канал и система распределения потока с расширителем, позволяющая повысить эффективность отделения пыли и снизить аэродинамическое сопротивление установки. Также оборудование не требует применения фильтрующих элементов, что уменьшает эксплуатационные расходы и снижает количество простоев, связанных с обслуживанием фильтрационных систем.

В технических материалах предприятия указывается, что механические пылеуловители МП способны работать с высококонцентрированными газопылевыми потоками и при температурах до +700 °C в специальном исполнении.

Эффективность оборудования подтверждалась испытаниями на различных типах производств. В патентной документации приведены результаты испытаний при очистке воздуха от сульфита натрия, в системах пневмотранспорта отрубей и при производстве сухих строительных смесей. В ряде случаев степень очистки превышала 99%.

В настоящее время предприятие выпускает несколько направлений оборудования для аспирации и промышленной очистки воздуха, включая механические пылеуловители, мобильные аспирационные установки, картриджные и рукавные фильтры и системы центральной промышленной пылеуборки.

Механические пылеуловители МП выпускаются серийно и соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».