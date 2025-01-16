За пять лет в регионы поступило 13,7 тыс. единиц нового общественного транспорта

© mintrans.gov.ru

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2020 году началось масштабное обновление подвижного состава общественного транспорта. За пять лет в российские регионы поставлено 13,7 тыс. новых автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.

Комфортное передвижение на общественном транспорте входит в базовые требования развития городской среды, это один из значимых показателей качества жизни людей. Поэтому работа в этом направлении ведется активно. В частности, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с 2020 по 2024 год уже удалось обновить 13,7 тыс. единиц подвижного состава, из этого количества больше половины — в прошлом году. Для улучшения качества обслуживания пассажиров, повышения безопасности и доступности общественного транспорта сформирована и утверждена Транспортная стратегия. Работа по обновлению транспорта продолжится по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни.

В рамках нацпроекта в 2020-2022 годах подвижной состав общественного транспорта поступал в субъекты страны благодаря субсидированию льготного лизинга АО «ГТЛК» за счет федеральных средств. С 2023 года добавились и другие возможности — субсидирование льготного лизинга АО «ГТЛК» за счет Фонда национального благосостояния, проекты комплексного развития городского электрического транспорта по концессионной модели, предоставление специальных казначейских кредитов, а также софинансирование.

На сегодняшний день обновление общественного транспорта — это не просто улучшение инфраструктуры, это инвестиция в будущее страны и ее регионов, где каждый сможет добраться из одной точки в другую по удобному маршруту, а экология и комфорт станут приоритетами для всех. В частности, в 2024 году по линии Минтранса России в 70 регионов направлено более 7,7 тыс. единиц — порядка 7,3 тыс. автобусов, 145 троллейбусов, 230 трамваев, 46 электробусов.

© mintrans.gov.ru

В декабре 2024 года в Республику Дагестан поступило 47 автобусов, закупленных благодаря льготному лизингу АО «ГТЛК» за счет Фонда национального благосостояния. Транспортные средства распределены среди маршрутных линий № 66 и 67 в Махачкале, а также направлены в пригородные поселки Шамхал-Термен, Загородный, Шамхал, Сулак, Новый Хушет.

Автобусы оснащены кондиционерами, терминалами безналичной оплаты проезда, системой видеонаблюдения. Подвижной состав оборудован спутниковой навигацией, информационными табло, системой аудиоинформирования, Wi-Fi, в салоне предусмотрены пандусы и специальные места с креплениями для колясок.

© mintrans.gov.ru

Республика Карелия в 2024 году впервые закупила транспорт в рамках нацпроекта. Новые низкопольные троллейбусы марки «Авангард» поступали благодаря субсидированию льготного лизинга АО «ГТЛК» за счет федеральных средств. К концу года в Петрозаводске по семи городским пассажирским маршрутам курсировало 27 новых машин. Они все оснащены современными системами безопасности.

В Краснодарском крае в 2024 году в рамках проектов комплексного развития городского электрического транспорта по концессионной модели закуплено 20 трамваев, произведенных на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Новые вагоны модели 71-628-01 начали курсировать в сентябре на маршрутах № 2, 3, 15 и 21 и к концу декабря перевезли более 990 тыс. пассажиров.

Они отличаются от всех предыдущих моделей усовершенствованной системой безопасности. Новый электротранспорт — низкопольный, что удобно для маломобильных пассажиров. Умная система видеонаблюдения трамваев контролирует ситуацию на дороге, в салоне и даже следит за состоянием здоровья водителя. Вагоны оснащены светодиодными маршрутными указателями и бегущей строкой для информирования пассажиров. В каждом односекционном вагоне 32 посадочных места при номинальной вместимости каждого вагона — 120 пассажиров.

© mintrans.gov.ru

В рамках концессионного соглашения в 2024 году в Краснодаре также начали курсировать 16 электробусов марки Volgabus, закупленные годом ранее. Транспорт работает на центральном туристическом маршруте 2Е и за год перевез порядка 2,4 млн пассажиров.

Кроме того, благодаря субсидированию льготного лизинга АО «ГТЛК» за счет Фонда национального благосостояния и предоставления специальных казначейских кредитов Краснодарский край в прошлом году закупил дополнительно 186 автобусов, из них 77 единиц поставлено в Сочинскую агломерацию.

Всего за 2022-2024 годы в регион по нацпроекту направлено 212 автобусов, 16 электробусов и 20 трамваев.

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