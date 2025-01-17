В Москве открыли новый городской вокзал

В Москве открыли новый городской вокзалСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Запущен в эксплуатацию новый городской вокзал Щербинка, находящийся на втором маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-2).
Также планируется завершить обновление подвижного состава на всех четырех Московских центральных диаметрах.
Городской вокзал Щербинка, расположенный на МЦД-2, находится в одноименном районе Москвы между станциями Бутово и Остафьево. Пассажиры могут добраться до центра города примерно за 50 минут, что на полчаса быстрее, чем на автомобиле.
После введения в эксплуатацию МЦД-2 в 2019 году пассажиропоток вокзала Щербинка увеличился в полтора раза. В 2024 году он составлял около 15 тысяч человек ежедневно. По прогнозам, к 2030 году, благодаря активному развитию промышленного и жилого строительства, этот показатель может возрасти на 40% и достичь отметки в 20,8 тысяч пассажиров в день.
mos.ru
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