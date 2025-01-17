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artal 17 января 2025, 08:49 577 Транспорт, спецтехника и логистика

В Москве открыли новый городской вокзал

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 © msk.dixinews.ru

Запущен в эксплуатацию новый городской вокзал Щербинка, находящийся на втором маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-2).

Также планируется завершить обновление подвижного состава на всех четырех Московских центральных диаметрах.

Городской вокзал Щербинка, расположенный на МЦД-2, находится в одноименном районе Москвы между станциями Бутово и Остафьево. Пассажиры могут добраться до центра города примерно за 50 минут, что на полчаса быстрее, чем на автомобиле.

После введения в эксплуатацию МЦД-2 в 2019 году пассажиропоток вокзала Щербинка увеличился в полтора раза. В 2024 году он составлял около 15 тысяч человек ежедневно. По прогнозам, к 2030 году, благодаря активному развитию промышленного и жилого строительства, этот показатель может возрасти на 40% и достичь отметки в 20,8 тысяч пассажиров в день.

 © msk.dixinews.ru

 © msk.dixinews.ru

mos.ru

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Источник: https://msk.dixinews.ru/news/obshch...kve-otkryli-novyy-gorodskoy-vokzal/

  • artal
  • 3
Москва, вокзал
  • Нет аватара termometrix
    17.01.2520:22:51

    + Стильно,красиво,функционально.

    #1295700
  • Нет аватара Sweet
    19.01.2500:49:34

    Вокзал слишком громкое слово, я из Щербинки если что, переход старый снесли поставили крытый с лифтами и эскалаторами, да стало гораздо удобнее, но станцию наывать вокзалом…1 миллиард на станцию или на ВОКЗАЛ!!! почувствуйте разницу как говорится))) кстати строили его непозволительно долго

    #1295726
  • Нет аватара Sweet
    19.01.2500:52:55

    Еще бы надземный переход через рельсы закрыть…слишком много там народу погибло, самое запоминающиеся было лет 15 назад, мамочка с коляской пошла туда и 2 поезда друг навстречу другу, она между ними, вихрь ветра ее и коляску между вагонами побило, оба насмерть к сожалению, ребенка звали Ярослав, пол годика ему было всего

    #1295727
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