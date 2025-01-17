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mashnews 17 января 2025, 12:57 2919 Видеоблог

Запуск «Ланцета» стал быстрее и безопаснее. Первый ТВРС-44 «Ладога». Серийные промышленные роботы

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Еженедельная подборка новостей промышленности России. ZALA представила новую пусковую установку для «Ланцета», которая сделает удары беспилотников еще точнее и безопаснее. Московская компания «ТЕХНОРЭД» начала серийные поставки промышленных роботов и компонентов. Завод «Авиакор» завершает изготовление фюзеляжа первого опытного ТВРС-44 «Ладога». Также расскажем о выпуске первых пассажирских вагонов нового габарита Т от Трансмашхолдинга.

В этом видео:

00:00 — ZALA представила новую пусковую установку для «Изделия 51»

00:45 — Серийное производство FPV-дрона с тепловизором «Князь Вандал Новгородский»

01:32 — «Авиакор» завершает изготовление фюзеляжа первого ТВРС-44 «Ладога»

02:36 — «ТЕХНОРЭД» начал отгрузку промышленных роботов

03:19 — Росатом готовится к физическому пуску Курской АЭС-2

04:12 — В Рязани запущено производство деталей для вагонов метро и электропоездов

04:55 — Трансмашхолдинг создал пассажирский вагон нового габарита Т для РЖД

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Источник: https://rutube.ru/channel/24142067/

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  • Нет аватара andreei
    18.01.2521:36:07

    А не пора ли ссылку на рутуб ставить выше чем на ютуб?

    #1295722
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