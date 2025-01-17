Запуск «Ланцета» стал быстрее и безопаснее. Первый ТВРС-44 «Ладога». Серийные промышленные роботы

Запуск «Ланцета» стал быстрее и безопаснее. Первый ТВРС-44 «Ладога». Серийные промышленные роботыСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Еженедельная подборка новостей промышленности России. ZALA представила новую пусковую установку для «Ланцета», которая сделает удары беспилотников еще точнее и безопаснее. Московская компания «ТЕХНОРЭД» начала серийные поставки промышленных роботов и компонентов. Завод «Авиакор» завершает изготовление фюзеляжа первого опытного ТВРС-44 «Ладога». Также расскажем о выпуске первых пассажирских вагонов нового габарита Т от Трансмашхолдинга.
В этом видео:
00:00 — ZALA представила новую пусковую установку для «Изделия 51»
00:45 — Серийное производство FPV-дрона с тепловизором «Князь Вандал Новгородский»
01:32 — «Авиакор» завершает изготовление фюзеляжа первого ТВРС-44 «Ладога»
02:36 — «ТЕХНОРЭД» начал отгрузку промышленных роботов
03:19 — Росатом готовится к физическому пуску Курской АЭС-2
04:12 — В Рязани запущено производство деталей для вагонов метро и электропоездов
04:55 — Трансмашхолдинг создал пассажирский вагон нового габарита Т для РЖД
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18.01.2521:36:07