На востоке Москвы начал работу современный футбольный манеж

© msk.dixinews.ru

Спортивный комплекс получил название «РФЛ-Арена» имени космонавта Алексея Леонова.

Объект, занимающий площадь свыше 4,2 тысячи квадратных метров, был построен за счет инвестора в рамках программы привлечения частных инвестиционных средств для развития доступной спортивной инфраструктуры столицы.

На территории нового футбольного комплекса расположено четыре поля размером 38 на 22 метра, которые доступны для тренировок в любое время года. В теплые месяцы боковые стенки манежа открываются, создавая условия, наиболее приближенные к открытым площадкам.

В здании предусмотрены раздевалки и места для хранения спортивного оборудования. Также имеется парковочная зона, рассчитанная на 106 автомобилей.

© msk.dixinews.ru

Посещать манеж могут все желающие. Здесь организованы тренировки для обучающихся в детских футбольных школах «Спартак-Юниор», клуба ЦСКА, «Чемпион» и «Атлетико». Кроме того, проводятся турниры для местных команд детей и взрослых.

Футбольный комплекс одновременно может вместить до 50 человек.

© msk.dixinews.ru

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