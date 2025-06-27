Ростех запускает серийное производство мобильных пунктов забора крови на базе автобуса НЕФАЗ

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Холдинг Росэл Госкорпорации Ростех получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора на уникальный мобильный комплекс заготовки, транспортировки и хранения крови. Разработка на базе междугородних автобусов НЕФАЗ 5299-17-52 готова к серийному выпуску и поставкам в российские регионы. Ключевым заказчиком изделия выступает ФМБА России.

Комплексы оснащены современной медтехникой. Для обработки крови используется специальное оборудование, включая аппараты плазмафереза и специализированные морозильные камеры.

«Новые мобильные пункты упросят логистику и ускорят доставку жизненно важных биоматериалов в медучреждения. За один выезд точка способна заготовить до 40,5 литров крови и компонентов. Пункт оснащён мощной автономной энергосистемой, которая обеспечивает бесперебойную работу всех приборов и устройств в течение минимум восьми часов. Также в комплексе есть специальная система климат-контроля, позволяющая эффективно функционировать в диапазоне температур от -40°C до +40°C. Всё это значительно упрощает эксплуатацию мобильного пункта забора крови в отдалённых городах и сёлах, а также в труднодоступных регионах», — сказали в Ростехе.

Комплекс выполнен на базе междугороднего автобуса НЕФАЗ вместо использующихся сейчас трейлеров. Это позволяет эксплуатировать его в условиях городской застройки и сельских поселений. Он превосходит зарубежные аналоги по манёвренности, возможности работы в экстремальных климатических условиях, а также перевозке медицинского персонала.

Внедрение таких комплексов поможет решить проблему нехватки стационарных и мобильных центров крови и сделает донорство более доступным на отдалённых территориях страны. Первые машины поступят в медицинские учреждения уже в этом году.

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