На ДМЗ обновляют технику для внутризаводских перевозок

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Парк внутризаводского транспорта пополнится шестью новыми электрокарами: три уже поставлены на предприятие, ещё три поступят в первом квартале текущего года. Современные модели заменят устаревшие транспортные средства. Это позволит улучшить условия труда водителей и более эффективно организовать внутреннюю логистику.

Ранее на предприятии использовались электрокары открытого типа, что затрудняло работу при плохих погодных условиях. Новые электромобили отечественного производства имеют закрытую кабину с автоматизированной панелью управления и системой кондиционирования и отопления. Несмотря на компактный размер, машины способны перевозить груз до 1000 кг, развивая скорость до 40 км/ч и сохраняя высокую маневренность. Зарядка аккумулятора происходит быстрее, а значит, увеличивается время использования транспортного средства.В 2025 году закупленные электрокары планируется оснастить датчиками ГЛОНАСС и включить в систему мониторинга заводского транспорта, которая позволяет отслеживать местонахождение и перемещение техники. Задачи по перевозке грузов будут поступать водителям на планшетный компьютер.

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